В Волгоградской области на путях столкнулись фура и поезд
Поезд протаранил выскочившую на рельсы фуру на перегоне «Прудбой — Карповская» в Волгоградской области.
Поезд протаранил выскочившую на рельсы фуру на перегоне «Прудбой — Карповская» в Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ПривЖД, авария произошла 19 октября около 16:13 на регулируемом железнодорожном переезде без дежурного работника. Причиной ДТП стало нарушение водителем большегруза правил дорожного движения «Он при запрещающих сигналах исправно действующей светофорной сигнализации выехал на пути перед приближающимся локомотивом», — пояснили в ПривЖД.
Машинист применил экстренное торможение, однако, расстояние было недостаточным, чтобы избежать столкновения. В результате ДТП никто не пострадал. Состав поезда с путей не сошел.