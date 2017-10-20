В Волгоградской области на путях столкнулись фура и поезд

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ПривЖД, авария произошла 19 октября около 16:13 на регулируемом железнодорожном переезде без дежурного работника. Причиной ДТП стало нарушение водителем большегруза правил дорожного движения «Он при запрещающих сигналах исправно действующей светофорной сигнализации выехал на пути перед приближающимся локомотивом», — пояснили в ПривЖД.