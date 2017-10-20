Пьяный челябинец отрыл стрельбу с балкона 16-го этажа

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МВД России по Челябинской области, после звонка соседей полицию стрелок был немедленно задержан. Сопротивления он не оказал. Неприцельный огонь велся из гладкоствольного охотничьего оружия дробовыми патронами. По счастливой случайности никто не пострадал.

У подозреваемого изъято четыре единицы зарегистрированного гражданского оружия, в том числе два охотничьих ружья и два травматических пистолета.