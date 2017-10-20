Пьяный челябинец отрыл стрельбу с балкона 16-го этажа
Пьяный салют устроил ночью нетрезвый челябинец в Курчатовском районе — 29-летний мужчина открыл стрельбу из охотничьего карабина с балкона 16-го этажа дома № 34 по улице Братьев Кашириных.
Пьяный салют устроил ночью нетрезвый челябинец в Курчатовском районе — 29-летний мужчина открыл стрельбу из охотничьего карабина с балкона 16-го этажа дома № 34 по улице Братьев Кашириных.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МВД России по Челябинской области, после звонка соседей полицию стрелок был немедленно задержан. Сопротивления он не оказал. Неприцельный огонь велся из гладкоствольного охотничьего оружия дробовыми патронами. По счастливой случайности никто не пострадал.
У подозреваемого изъято четыре единицы зарегистрированного гражданского оружия, в том числе два охотничьих ружья и два травматических пистолета.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ «Хулиганство» и избрании меры пресечения для задержанного. Стрелку грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией оружия и, как минимум, пожизненное лишение права на владение оружием.