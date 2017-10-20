Один человек погиб и еще два госпитализированы при столкновении иномарок на трассе М7 в Нижегородской области
Как сообщает управление ГИБДД России по Нижегородской области, авария произошла 19 октября в 00:20 на 347 км трассы
Как сообщает управление ГИБДД России по Нижегородской области, авария произошла 19 октября в 00:20 на 347 км трассы
Согласно информации, 50-летний водитель иномарки Scania не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с другим автомобилем Scania.
В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажир второго автомобиля. 50-летний водитель в ДТП погиб, а другой водитель и его пассажир были доставлены в больницу с множественными травмами.
За 19 октября в Нижегородской области произошло в общей сложности 12 ДТП, в которых погиб один человек и ранения получили еще 14 человек. В самом Нижнем Новгороде произошло 3 ДТП, в которых погибших не зафиксировано, ранения получили три человека.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и ещё два находятся в больнице в результате ДТП с фурой в Нижегородской области.