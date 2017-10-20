Уголовное дело возбуждено в отношении сбившего в Гомеле девочку водителя
20 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В отношении водителя, который насмерть сбил 10-летнюю девочку, возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
20 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В отношении водителя, который насмерть сбил 10-летнюю девочку, возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Как сообщалось, ДТП произошло 19 октября в Гомеле на пересечении ул.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РБ. Молодой человек задержан.