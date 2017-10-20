Уголовное дело возбуждено в отношении сбившего в Гомеле девочку водителя

Как сообщалось, ДТП произошло 19 октября в Гомеле на пересечении ул. Песина-Телегина. 21-летний водитель на грузовом автомобиле МАЗ совершил наезд на девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм ребенок скончался на месте.