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10:08 (мск), источник: БЕЛТА

Уголовное дело возбуждено в отношении сбившего в Гомеле девочку водителя

20 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В отношении водителя, который насмерть сбил 10-летнюю девочку, возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

Как сообщалось, ДТП произошло 19 октября в Гомеле на пересечении ул. Песина-Телегина. 21-летний водитель на грузовом автомобиле МАЗ совершил наезд на девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм ребенок скончался на месте.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РБ. Молодой человек задержан.

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