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10:14 (мск), источник: Губерния онлайн

Две аварии с разницей в час произошли у Хабаровского аэропорта

ДТП случились по одинаковому сценарию.

Источник: Губерния онлайн

В четверг вечером напротив Хабаровского аэропорта с разницей в час произошли две идентичные аварии. Никто из участников этих происшествий не пострадал, сообщает портал «Губерния».

Первыми на Матвеевском шоссе столкнулись «Ниссан Тиида» и УАЗ. По словам 30-летнего водителя хетчбэка, удар был несильным, но этого хватило, чтобы перевернуть на бок двухтонную отечественную машину. Столкновение произошло, когда хозяин «Тииды» выезжал с парковки аэропорта. За рулем УАЗа, принадлежащего аэропорту, был 65-летний мужчина. Горожанин ехал во встречном для «Тииды» направлении и собирался свернуть на территорию аэровокзала. Свою вину шофер отечественного автомобиля не отрицал.

Участниками второго ДТП стали водители «Рено Дастер» и «Мицубиши Аутлендер». Водитель японского автомобиля собирался повернуть на парковку аэропорта. Мужчина засмотрелся на уже случившуюся аварию и, приступая к маневру, упустил из вида едущие навстречу иномарки. В этот момент и произошло столкновение с «Дастером».

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