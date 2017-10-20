Две аварии с разницей в час произошли у Хабаровского аэропорта

Источник: Губерния онлайн

В четверг вечером напротив Хабаровского аэропорта с разницей в час произошли две идентичные аварии. Никто из участников этих происшествий не пострадал, сообщает портал «Губерния».

Первыми на Матвеевском шоссе столкнулись «Ниссан Тиида» и УАЗ. По словам 30-летнего водителя хетчбэка, удар был несильным, но этого хватило, чтобы перевернуть на бок двухтонную отечественную машину. Столкновение произошло, когда хозяин «Тииды» выезжал с парковки аэропорта. За рулем УАЗа, принадлежащего аэропорту, был 65-летний мужчина. Горожанин ехал во встречном для «Тииды» направлении и собирался свернуть на территорию аэровокзала. Свою вину шофер отечественного автомобиля не отрицал.