30 человек до сих пор проживают в сгоревшей Бубновке в Иркутской области
Часть семей покинут поселок в ближайшее время.
Часть семей покинут поселок в ближайшее время.
30 человек до сих пор продолжают проживать в сгоревшем поселке Бубновка в Киренском районе Иркутской области. Об этом сказал министр социального развития Иркутской области Владимир Родионов на заседании регионального правительства сегодня, 20 октября. Девять человек работают в деревне, двое детей учатся в
Правительством принято 327 заявлений по всем пострадавшим от пожаров территориям. На сегодняшний день отказано в выплатах 40 семьям, из них 18 — обратились в суд. На покупку жилья выдано 287 свидетельств, четыре из них еще не оплачены.
«Общий объем субсидий жителям поселка Бубновка, в связи с его закрытием, составляет 430 млн рублей. Отказано в выплатах 30-ти семьям: у них либо отсутствовала регистрация, либо они не проживали в сгоревшем поселке. По 16-ти случаям ожидается решение суда», — отметил Владимир Родионов.
Председатель правительства региона Руслан Болотов поручил министерству помочь с переселением тем, кто еще остается в пострадавшем населенном пункте. Он подчеркнул, что поручение президента РФ по расселению поселка будет выполнено, когда из Бубновки уедет последний человек.
Министерство экономического развития РФ приняло решение о ликвидации населенного пункта Бубновка в Киренском районе Иркутской области. В отличие от других пострадавших от пожаров поселков в апреле и мае 2017 года, которые получат сертификаты на жилье в рамках чрезвычайной ситуации, жителям Бубновки будут выданы сертификаты
Погорельцы из Бубновки Иркутской области начали переезжать в новые квартиры 27 июля.