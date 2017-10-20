30 человек до сих пор проживают в сгоревшей Бубновке в Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

30 человек до сих пор продолжают проживать в сгоревшем поселке Бубновка в Киренском районе Иркутской области. Об этом сказал министр социального развития Иркутской области Владимир Родионов на заседании регионального правительства сегодня, 20 октября. Девять человек работают в деревне, двое детей учатся в школе-интернате в соседнем муниципалитете. Несколько семей планируют переехать в ближайшее время. А 10 человек ожидают решения суда. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Правительством принято 327 заявлений по всем пострадавшим от пожаров территориям. На сегодняшний день отказано в выплатах 40 семьям, из них 18 — обратились в суд. На покупку жилья выдано 287 свидетельств, четыре из них еще не оплачены.

«Общий объем субсидий жителям поселка Бубновка, в связи с его закрытием, составляет 430 млн рублей. Отказано в выплатах 30-ти семьям: у них либо отсутствовала регистрация, либо они не проживали в сгоревшем поселке. По 16-ти случаям ожидается решение суда», — отметил Владимир Родионов.

Председатель правительства региона Руслан Болотов поручил министерству помочь с переселением тем, кто еще остается в пострадавшем населенном пункте. Он подчеркнул, что поручение президента РФ по расселению поселка будет выполнено, когда из Бубновки уедет последний человек.

Напомним, что из-за высоких температур воздуха и усиления порывов ветра более 25 м/с на территории Республики Бурятия и Иркутской области 28 апреля произошел переход пожаров на пять населенных пунктов, в которых огнем были уничтожены более 78 жилых домов, а также объекты социальной инфраструктуры. Из населенных пунктов в безопасные районы эвакуированы около 500 человек. В поселке Бубновка Киренского района Иркутской области сгорело 59 домов. Без крова остались сотни местных жителей, одна женщина пострадала. Сотрудники МЧС произвели полную эвакуацию населения. Электроснабжение уцелевших объектов в Бубновке было восстановлено. Ремонтные бригады заменили сгоревшие опоры и провода линий электропередачи.

Министерство экономического развития РФ приняло решение о ликвидации населенного пункта Бубновка в Киренском районе Иркутской области. В отличие от других пострадавших от пожаров поселков в апреле и мае 2017 года, которые получат сертификаты на жилье в рамках чрезвычайной ситуации, жителям Бубновки будут выданы сертификаты из-за ликвидации населенного пункта, независимо, пострадали их дома от пожара или нет.