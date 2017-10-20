Скорую помощь пришлось вызывать на публичные слушания по Генплану в мэрию Владивостока

Владивосток, 20 октября, PrimaMedia.

Помощь бригады скорой помощи понадобилась девушке и мужчине, которые принимали участие в публичных слушаниях проекта изменений в Генплан Владивостокского городского округа, которые проходят сегодня, 20 октября, в актовом зале мэрии. Как сообщает корр. ИА PrimaMedia с места событий, прибывшие на место происшествия медики измерили девушке давление, после чего попросили пройти ее в карету скорой помощи для дальнейшего осмотра.

Что касается мужчины, то он не послушал совета медиков и не последовал в скорую помощь для детального осмотра.