Скорую помощь пришлось вызывать на публичные слушания по Генплану в мэрию Владивостока
Девушке и мужчине стало плохо.
Девушке и мужчине стало плохо.
Владивосток, 20 октября, PrimaMedia.
Помощь бригады скорой помощи понадобилась девушке и мужчине, которые принимали участие в публичных слушаниях проекта изменений в Генплан Владивостокского городского округа, которые проходят сегодня, 20 октября, в актовом зале мэрии. Как сообщает корр. ИА PrimaMedia с места событий, прибывшие на место происшествия медики измерили девушке давление, после чего попросили пройти ее в карету скорой помощи для дальнейшего осмотра.
Что касается мужчины, то он не послушал совета медиков и не последовал в скорую помощь для детального осмотра.
Напомним, что последние публичные слушания проекта изменений в Генплан Владивостокского городского округа проходят сегодня, 20 октября, в актовом зале мэрии. Омский ИТП «Град» презентовал свои наработки. Акцент презентации был сделан на Советский административный район Владивостока, в котором больше всего лесов, незаконной вырубки и застройки. Во второй половине дня выступили активисты, которые борятся за сохранение сквера. За ходом публичных слушаний, которые многие горожане считают решающими, ИА PrimaMedia следит в режиме