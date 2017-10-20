Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Как правильно вызывать скорую
Зюганов вспомнил, как Собчак назвала россиян и страну
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
«Кто она — лицо оппозиции или критик, одобренный Кремлем?»Зарубежные СМИ — о решении Ксении Собчак баллотироваться в президенты
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Лорак показала идеальную растяжку в откровенном видео - СМИ
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
Галкин в трусах высмеял решение Собчак идти на выборы - СМИ
Толкалина прочитала последнее SMS Марьянова жене
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
10:20 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Скорую помощь пришлось вызывать на публичные слушания по Генплану в мэрию Владивостока

Девушке и мужчине стало плохо.

Владивосток, 20 октября, PrimaMedia.

Помощь бригады скорой помощи понадобилась девушке и мужчине, которые принимали участие в публичных слушаниях проекта изменений в Генплан Владивостокского городского округа, которые проходят сегодня, 20 октября, в актовом зале мэрии. Как сообщает корр. ИА PrimaMedia с места событий, прибывшие на место происшествия медики измерили девушке давление, после чего попросили пройти ее в карету скорой помощи для дальнейшего осмотра.

Что касается мужчины, то он не послушал совета медиков и не последовал в скорую помощь для детального осмотра.

Напомним, что последние публичные слушания проекта изменений в Генплан Владивостокского городского округа проходят сегодня, 20 октября, в актовом зале мэрии. Омский ИТП «Град» презентовал свои наработки. Акцент презентации был сделан на Советский административный район Владивостока, в котором больше всего лесов, незаконной вырубки и застройки. Во второй половине дня выступили активисты, которые борятся за сохранение сквера. За ходом публичных слушаний, которые многие горожане считают решающими, ИА PrimaMedia следит в режиме он-лайн.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Хрустальный мир» откроется для жителей Приморья
Движение транспорта на Чуркине ограничат из-за закрытия "Велосезона 2017"
Постпред США при ООН обвинила Россию в «военных действиях»
Глава ЦРУ рассказал о подготовке США к «последнему шагу» КНДР
США признали применение боевиками химоружия в сирийском Идлибе
«Зенит» одержал третью победу подряд в Лиге Европы
ЦИК России разъяснил условия выдвижения на президентских выборах
Путин ответил анекдотом на вопрос о новом сроке
Трампа заподозрили в подмене жены двойником
Спорт
«Зенит» разобрался с «Русенборгом» Хет-трик аргентинского атакующего полузащитника Эмилиано Ригони обеспечил петербуржцам третью победу подряд в Лиге Европы
Авто
«Гелик» снимают с производства: прощай, легенда Немцы подготовили финальную партию знаменитых внедорожников. И стоить они будут очень дорого
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг, и системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото) Новый шутливый флешмоб в соцсетях запустил папа двоих детей из Нью-Йорка, наглядно показавший, как изменило его внешность отцовство.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь