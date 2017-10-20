В Новосибирске рабочие забрались на строительный кран ради зарплаты
Инцидент произошел днем 20 октября на Затулинском жилмассиве, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Инцидент произошел днем 20 октября на Затулинском жилмассиве, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
В Новосибирске рабочие забрались на строительный кран ради зарплаты, рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте». На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Подобные «акции отчаяния» проходили уже четырежды. Каждый раз руководство фирмы шло навстречу работникам, все долги по зарплате оперативно гасили.
В руководстве компании «Вестям» сообщали, что запрошенных сумм бунтари не заработали. Сегодня темпы и объемы строительства снижены, следовательно, и оплату труда сократили — точнее, ее премиальную часть. Рабочие с таким подходом не согласились, потому бастуют, а работу, меж тем, остановили.
Следственный комитет возбуждал уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из личной заинтересованности руководителем организации). .