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10:28 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске рабочие забрались на строительный кран ради зарплаты

Инцидент произошел днем 20 октября на Затулинском жилмассиве, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

В Новосибирске рабочие забрались на строительный кран ради зарплаты, рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте». На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Подобные «акции отчаяния» проходили уже четырежды. Каждый раз руководство фирмы шло навстречу работникам, все долги по зарплате оперативно гасили.

Во время загрузки произошла ошибка.

В руководстве компании «Вестям» сообщали, что запрошенных сумм бунтари не заработали. Сегодня темпы и объемы строительства снижены, следовательно, и оплату труда сократили — точнее, ее премиальную часть. Рабочие с таким подходом не согласились, потому бастуют, а работу, меж тем, остановили.

Следственный комитет возбуждал уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из личной заинтересованности руководителем организации). .

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