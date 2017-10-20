В Новосибирске рабочие забрались на строительный кран ради зарплаты, рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте». На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Подобные «акции отчаяния» проходили уже четырежды. Каждый раз руководство фирмы шло навстречу работникам, все долги по зарплате оперативно гасили.

В руководстве компании «Вестям» сообщали, что запрошенных сумм бунтари не заработали. Сегодня темпы и объемы строительства снижены, следовательно, и оплату труда сократили — точнее, ее премиальную часть. Рабочие с таким подходом не согласились, потому бастуют, а работу, меж тем, остановили.