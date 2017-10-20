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10:30 (мск), источник: dostup1.ru

Подростка осудят за удар в лицо сотрудника Росгвардии в Снежинске

Юноша не хотел, чтобы его мать привлекли к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию.

В Снежинске (ЗАТО, Челябинская область) 17-летнего подростка осудят за применение насилия в отношении представителя госвласти — юноша ударил кулаком по лицу сотрудника Росгвардии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В городской суд поступило дело в отношении 17-летнего парня, который в сентябре ударил сотрудника Росгвардии. Стражи порядка задержали подростка ночью на улице без сопровождения взрослых. Юношу доставили в отдел полиции для разбирательства и решения вопроса о привлечении к ответственности его матери за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

«Не желая разбирательства, подросток из чувства внезапно возникшей личной неприязни нанес один удар кулаком в лицо сотруднику Росгвардии, исполнявшему служебные обязанности. Серьезного вреда здоровью потерпевшего причинено не было, но действия парня квалифицированы по статье 318 УК РФ — “Применение насилия в отношении представителя госвласти, не опасного для жизни и здоровья”. Расследование завершено», — рассказал руководитель СО по Каслям СУ СКР по Челябинской области Алексей Ермолаев.

С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ольга Плеханова.

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