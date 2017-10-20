Лжеполицейские напали на 80-летнюю пенсионерку в Магнитогорске

Инцидент произошел в марте этого года, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Согласно версии следствия, 34-летний мужчина и его 25-летняя сообщница, представившись полицейскими, проникли в квартиру пожилой женщины, где атаковали ее.

«Одна из нападавших ударила потерпевшую и выхватила из рук сотовый телефон. После чего ее соучастник сдавил пенсионерке горло, оттолкнул, отчего она упала, и потребовал отдать деньги, угрожая ножом», — рассказали в региональной прокуратуре.

В результате пострадавшей пришлось отдать более 14 тыс. рублей. Кроме того, через несколько дней обвиняемый совершил разбой в одном из местных магазинов, забрав шесть тысяч.