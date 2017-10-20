Должница оштрафована за продажу арестованного судом автомобиля

Судом был выдан исполнительный лист об обращении взыскания на автомобиль Ford Focus, 2012 года выпуска путем продажи с публичных торгов, установив продажную начальную стоимость в 474 тысячи рублей в пользу кредитной организации. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем иномарка была описана и арестована. Ответственным хранителем имущества была назначена должница. Женщина приняла арестованное имущество на хранение под роспись, которую предупредили об уголовной ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу имущества, подвергнутого описи и аресту, вверенного ему на хранение.