Должница оштрафована за продажу арестованного судом автомобиля
Автомобиль, начальная стоимость которого при продаже с торгов была установлена в 474 тысячи рублей, продан неизвестным за 80 тысяч.
Автомобиль, начальная стоимость которого при продаже с торгов была установлена в 474 тысячи рублей, продан неизвестным за 80 тысяч.
Жительницу Красноярского района, оштрафовали за продажу арестованного автомобиля неизвестным, сообщает
Судом был выдан исполнительный лист об обращении взыскания на автомобиль Ford Focus, 2012 года выпуска путем продажи с публичных торгов, установив продажную начальную стоимость в 474 тысячи рублей в пользу кредитной организации. В рамках исполнительного производства судебным
Однако должница
В результате гражданка Б. была привлечена к уголовной ответственности. Суд признал ее виновной и оштрафовал на 15 тысяч рублей в доход государства.