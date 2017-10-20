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11:34 (мск), источник: АиФ Самара

Должница оштрафована за продажу арестованного судом автомобиля

Автомобиль, начальная стоимость которого при продаже с торгов была установлена в 474 тысячи рублей, продан неизвестным за 80 тысяч.

Жительницу Красноярского района, оштрафовали за продажу арестованного автомобиля неизвестным, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Судом был выдан исполнительный лист об обращении взыскания на автомобиль Ford Focus, 2012 года выпуска путем продажи с публичных торгов, установив продажную начальную стоимость в 474 тысячи рублей в пользу кредитной организации. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем иномарка была описана и арестована. Ответственным хранителем имущества была назначена должница. Женщина приняла арестованное имущество на хранение под роспись, которую предупредили об уголовной ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу имущества, подвергнутого описи и аресту, вверенного ему на хранение.

Однако должница всё-таки пошла на преступление и продала арестованный автомобиль за 80 тысяч рублей.

В результате гражданка Б. была привлечена к уголовной ответственности. Суд признал ее виновной и оштрафовал на 15 тысяч рублей в доход государства.

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