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10:35 (мск), источник: НТА-Приволжье

Квартиросъемщик погиб на пожаре в Балахне Нижегородской области из-за неправильной эксплуатации электроплиты

Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о пожаре в деревянном многоквартирном жилом доме в Балахне поступило в ведомство 19 октября в 01:38.

Согласно информации, пожарные расчеты прибыли к месту тушения пожара уже через 5 минут после получения сообщения. В это время происходило горение комнаты на втором этаже, а в доме создалось сильное задымление. Из дома были выведены 4 человека.

Пожар был потушен за 4 минуты. В результате пожара обгорели пол и внутренняя отделка в комнате на общей площади 4 кв.м. На месте пожара обнаружено тело квартиросъемщика — 66-летнего мужчины. Предположительно причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрической плитки, использовавшейся арендатором жилища для обогрева.

По информации МЧС, в феврале 2015 года в данной квартире уже был пожар, в результате которого сгорел диван. Тогда причиной пожара стала неосторожность при курении того же квартиросъемщика.

Всего за 19 октября в МЧС поступили сообщения о семи пожарах, произошедших в Нижегородской области, 4 из них зарегистрированы в Нижнем Новгороде.

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