Квартиросъемщик погиб на пожаре в Балахне Нижегородской области из-за неправильной эксплуатации электроплиты

Согласно информации, пожарные расчеты прибыли к месту тушения пожара уже через 5 минут после получения сообщения. В это время происходило горение комнаты на втором этаже, а в доме создалось сильное задымление. Из дома были выведены 4 человека.

Пожар был потушен за 4 минуты. В результате пожара обгорели пол и внутренняя отделка в комнате на общей площади 4 кв.м. На месте пожара обнаружено тело квартиросъемщика — 66-летнего мужчины. Предположительно причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрической плитки, использовавшейся арендатором жилища для обогрева.

По информации МЧС, в феврале 2015 года в данной квартире уже был пожар, в результате которого сгорел диван. Тогда причиной пожара стала неосторожность при курении того же квартиросъемщика.