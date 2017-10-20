В Нижнем Новгороде при строительстве метро похитили 40 миллионов рублей

Установлено, что в 2015 году между одним из госучреждений и московской строительной компанией был заключен контракт на продление линии метро в Нижнем Новгороде. В рамках контракта генподрядчик заключил договор с коммерческой организацией для работ по креплению котлована одной из станций. Субподрядчик фактически не исполнил обязательства, но генподрядчик подписал акты о приемке работ, после чего на счет субподрядчика было перечислено 40 миллионов рублей.