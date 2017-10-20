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10:39 (мск), источник: РИА Новости

В Нижнем Новгороде при строительстве метро похитили 40 миллионов рублей

Правоохранители выявили схему хищения 40 миллионов рублей, выделенных на продление линии метро в Нижнем Новгороде, сообщил в пятницу журналистам врио начальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД Юрий Титов.

Источник: РИА Новости

«Выявлена преступная схема хищения денежных средств, выделенных на продление линии метрополитена в городе Нижний Новгород», — приводятся его слова на сайте ведомства.

Титов сообщил, что схема хищения была выявлена сотрудниками УВД по центральному административному округу столицы и главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МДВ РФ.

Установлено, что в 2015 году между одним из госучреждений и московской строительной компанией был заключен контракт на продление линии метро в Нижнем Новгороде. В рамках контракта генподрядчик заключил договор с коммерческой организацией для работ по креплению котлована одной из станций. Субподрядчик фактически не исполнил обязательства, но генподрядчик подписал акты о приемке работ, после чего на счет субподрядчика было перечислено 40 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено дело по статье «Мошенничество». Отмечается, что бывший руководитель организации — генподрядчика арестован, ему предъявлено обвинение. В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления, разыскиваются причастные к схеме хищения.

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 В Нижнем Новгороде при строительстве метро похитили 40 миллионов рублей
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