Пропавшая в Выборге школьница нашлась
Как стало известно ivbg.ru, пропавшая и разыскиваемая полицией и волонтерами 16-летняя школьница Настя Тропина была найдена.
Как стало известно ivbg.ru, пропавшая и разыскиваемая полицией и волонтерами 16-летняя школьница Настя Тропина была найдена.
Школьница была найдена неподалёку от железной дороги в Выборгском посёлке, являющемся одним из микрорайонов города Выборга.
По информации поисковиков, её жизни ничто не угрожает. Подробности будут позже.
Информация обновляется.