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10:26 (мск), источник: ivbg.ru

Пропавшая в Выборге школьница нашлась

Как стало известно ivbg.ru, пропавшая и разыскиваемая полицией и волонтерами 16-летняя школьница Настя Тропина была найдена.

Школьница была найдена неподалёку от железной дороги в Выборгском посёлке, являющемся одним из микрорайонов города Выборга.

По информации поисковиков, её жизни ничто не угрожает. Подробности будут позже.

Информация обновляется.

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