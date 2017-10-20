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11:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Фигурантка по делу Серебренникова покинула Россию на туристическом автобусе

Объявленная в розыск продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова уехала из России в Латвию на туристическом автобусе. Об этом говорится в материалах ее дела, озвученных в Мосгорсуде, сообщает ТАСС в пятницу, 20 октября.

Источник: Reuters

Отмечается, что Воронова покинула страну еще в мае.

В пятницу суд рассмотрел жалобу на заочный арест и отклонил ее. «Постановление Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — говорится в постановлении.

Продюсер обвиняется в хищении денег, выделенных государством на проект «Платформа» худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.
Фоторепортаж
Кирилл Серебренников в суде

4 сентября адвокат режиссера обвинил Воронову в уничтожении документов, подтверждающих невиновность Серебренникова.

Худрука обвиняют в организации хищения бюджетных средств на сумму не менее 68 миллионов рублей. Соучастниками по делу также проходят бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, генпродюсер Алексей Малобродский, главный бухгалтер Нина Масляева и Воронова. Все, кроме последней, находятся под стражей.

Серебренников встретит Новый год под домашним арестом
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17 октября© Ньюстюб
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