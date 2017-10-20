Фигурантка по делу Серебренникова покинула Россию на туристическом автобусе

Отмечается, что Воронова покинула страну еще в мае.
В пятницу суд рассмотрел жалобу на заочный арест и отклонил ее. «Постановление Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — говорится в постановлении.
Продюсер обвиняется в хищении денег, выделенных государством на проект «Платформа» худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.
4 сентября адвокат режиссера обвинил Воронову в уничтожении документов, подтверждающих невиновность Серебренникова.
Худрука обвиняют в организации хищения бюджетных средств на сумму не менее 68 миллионов рублей. Соучастниками по делу также проходят бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, генпродюсер Алексей Малобродский, главный бухгалтер Нина Масляева и Воронова. Все, кроме последней, находятся под стражей.