В Сочи после удара о стену сгорел автомобиль
Авария произошла утром 20 октября на Дублере Курортного проспекта.
Авария произошла утром 20 октября на Дублере Курортного проспекта.
По свидетельствам очевидцев, ДТП произошло в районе Мацесты, перед мостом. Скорее всего водитель авто не справился с управлением и на скорости врезался в подпорную стену.
Через некоторое время после удара машина загорелась, пламя в считанные секунды охватило весь автомобиль. Что случилось с водителем, пока неизвестно, но на место происшествия оперативно прибыли кареты «скорой помощи», сообщает «Макс портал».