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11:40 (мск), источник: Югополис

В Сочи после удара о стену сгорел автомобиль

Авария произошла утром 20 октября на Дублере Курортного проспекта.

По свидетельствам очевидцев, ДТП произошло в районе Мацесты, перед мостом. Скорее всего водитель авто не справился с управлением и на скорости врезался в подпорную стену.

Через некоторое время после удара машина загорелась, пламя в считанные секунды охватило весь автомобиль. Что случилось с водителем, пока неизвестно, но на место происшествия оперативно прибыли кареты «скорой помощи», сообщает «Макс портал».

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