Раскрыта ячейка ИГ*, действующая в Петербурге и Ленобласти
Сотрудники Центра «Э» задержали предполагаемого
Сотрудники Центра «Э» задержали предполагаемого
В четверг 19 октября в Кингисеппе в квартиру дома номер 16 по улице Строителей нагрянули сотрудники Центра «Э». И задержали того, за кем пришли — 33-летнего гражданина Таджикистана. Его подозревают в организации ячейки террористической организации ИГ*.
По данным правоохранителей, он был так называемым «руководителем» организации на территории Петербурга и Ленобласти. 33-летний мигрант занимался тем, что бороздил просторы Всемирной паутины в поисках людей, склонных к радикальным взглядам.
«Наставник» зазывал их принять участие в военных конфликтах на Ближнем Востоке, а также пройти подготовку для совершения терактов в России.
Вербовщика задержали, у него изъяли экстремистскую литературу,
Кроме того, в Петербурге задержали одного из завербованных- 28-летнего мигранта.
* ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.