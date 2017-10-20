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10:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Раскрыта ячейка ИГ*, действующая в Петербурге и Ленобласти

Сотрудники Центра «Э» задержали предполагаемого организатора-вербовщика.

В четверг 19 октября в Кингисеппе в квартиру дома номер 16 по улице Строителей нагрянули сотрудники Центра «Э». И задержали того, за кем пришли — 33-летнего гражданина Таджикистана. Его подозревают в организации ячейки террористической организации ИГ*.

По данным правоохранителей, он был так называемым «руководителем» организации на территории Петербурга и Ленобласти. 33-летний мигрант занимался тем, что бороздил просторы Всемирной паутины в поисках людей, склонных к радикальным взглядам.

Вербовал сторонников в основном через мессенджеры — WhatsApp, Tellegram и Zello.

«Наставник» зазывал их принять участие в военных конфликтах на Ближнем Востоке, а также пройти подготовку для совершения терактов в России.

Вербовщика задержали, у него изъяли экстремистскую литературу, сим-карты и мобильные телефоны, ноутбук, пистолет с боеприпасами и банковские карты.

Кроме того, в Петербурге задержали одного из завербованных- 28-летнего мигранта.

* ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.

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