35-летний житель Кубани угнал самосвал и застрял в нем в поле

Сегодня фотографии детей окружают нас повсюду. Они – первые по количествам просмотров в социальных сетях. Однако были времена, когда главным источником детских изображений были не фотобанки, а полотна художников. Предлагаем вспомнить 11 картин с детьми, без которых трудно представить историю мировой живописи.