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11:37 (мск), источник: Новая Кубань

35-летний житель Кубани угнал самосвал и застрял в нем в поле

Курьезное преступление произошло в Кавказском районе.

Краснодар. 20 окт. — Новая Кубань. В полицию муниципалитета обратился водитель грузового автомобиля ГАЗ-3507. Мужчина признался, что оставил служебный самосвал на поле, а когда вернулся, машины на месте уже не было.

Угонщика нашли по горячим следам. Выяснилось, что ранее судимый 35-летний житель Северского района угнал самосвал для того, чтобы «просто покататься». Однако замысел мужчины не удался: грузовая машина застряла в грязи в одном из полей района.

В отношении подозреваемого заведено уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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