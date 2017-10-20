35-летний житель Кубани угнал самосвал и застрял в нем в поле
Курьезное преступление произошло в Кавказском районе.
Курьезное преступление произошло в Кавказском районе.
Краснодар. 20 окт. — Новая Кубань. В полицию муниципалитета обратился водитель грузового автомобиля ГАЗ-3507. Мужчина признался, что оставил служебный самосвал на поле, а когда вернулся, машины на месте уже не было.
Угонщика нашли по горячим следам. Выяснилось, что ранее судимый 35-летний житель Северского района угнал самосвал для того, чтобы «просто покататься». Однако замысел мужчины не удался: грузовая машина застряла в грязи в одном из полей района.
В отношении подозреваемого заведено уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.