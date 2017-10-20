В отношении главы Лабинского района возбуждено уголовное дело

По версии следствия, трем предприятиям на территории Лабинского района были предоставлены в аренду земельные участки сельскохозяйственного назначения. Без соблюдения конкурсных процедур глава администрации в 2010 году издал постановления о продлении договоров аренды на 49 лет без перерасчета арендной платы, после чего от предприятий в районный бюджет поступило 14,2 миллиона рублей. Между тем, согласно информации Лабинской межрайонной торгово-промышленной палаты среднерыночная стоимость права аренды за площадь земли свыше 2,3 тысячи гектаров в тот период времени составляла более 50 миллионов рублей.