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11:26 (мск), источник: Югополис

В отношении главы Лабинского района возбуждено уголовное дело

Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении главы администрации муниципального образования Лабинский район по ч. 2 ст. 286 УК РФ.

Источник: Югополис

По версии следствия, трем предприятиям на территории Лабинского района были предоставлены в аренду земельные участки сельскохозяйственного назначения. Без соблюдения конкурсных процедур глава администрации в 2010 году издал постановления о продлении договоров аренды на 49 лет без перерасчета арендной платы, после чего от предприятий в районный бюджет поступило 14,2 миллиона рублей. Между тем, согласно информации Лабинской межрайонной торгово-промышленной палаты среднерыночная стоимость права аренды за площадь земли свыше 2,3 тысячи гектаров в тот период времени составляла более 50 миллионов рублей.

Эти действия повлекли за собой нарушение законных прав участников экономических отношений и причинение ущерба бюджету в размере 36 миллионов рублей.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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