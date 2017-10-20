В отношении главы Лабинского района возбуждено уголовное дело
Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении главы администрации муниципального образования Лабинский район по ч. 2 ст. 286 УК РФ.
Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении главы администрации муниципального образования Лабинский район по ч. 2 ст. 286 УК РФ.
По версии следствия, трем предприятиям на территории Лабинского района были предоставлены в аренду земельные участки сельскохозяйственного назначения. Без соблюдения конкурсных процедур глава администрации в 2010 году издал постановления о продлении договоров аренды на 49 лет без перерасчета арендной платы, после чего от предприятий в районный бюджет поступило 14,2 миллиона рублей. Между тем, согласно информации Лабинской межрайонной
Эти действия повлекли за собой нарушение законных прав участников экономических отношений и причинение ущерба бюджету в размере 36 миллионов рублей.
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, сообщает