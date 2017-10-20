Житель Волгограда убил гадалку, считая ее виновной во всех своих бедах

По версии следствия, примерно с 1997 года обвиняемый 60-летний мужчина неоднократно обращался к 59-летней пострадавшей за оказанием эзотерических услуг. Однако в последние годы он стал винить ее во всех своих бедах.

«В мае 2017 года, находясь в домовладении женщины, обвиняемый нанес ей ножом порядка 13 ударов в область груди и живота, отчего последняя скончалась», — говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина в момент совершения преступления был в состоянии невменяемости, это связано с наличием у него психического расстройства, добавили в прокуратуре. При этом он давал признательные показания и пояснял обстоятельства совершения преступления.