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11:38 (мск), источник: РИА Новости

Житель Волгограда убил гадалку, считая ее виновной во всех своих бедах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Прокуратура Краснооктябрьского района Волгограда направила в суд дело в отношении местного жителя, который, по данным правоохранителей, убил ножом гадалку, считая ее виновной в своих бедах, сообщает прокуратура Волгоградской области.

По версии следствия, примерно с 1997 года обвиняемый 60-летний мужчина неоднократно обращался к 59-летней пострадавшей за оказанием эзотерических услуг. Однако в последние годы он стал винить ее во всех своих бедах.

«В мае 2017 года, находясь в домовладении женщины, обвиняемый нанес ей ножом порядка 13 ударов в область груди и живота, отчего последняя скончалась», — говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина в момент совершения преступления был в состоянии невменяемости, это связано с наличием у него психического расстройства, добавили в прокуратуре. При этом он давал признательные показания и пояснял обстоятельства совершения преступления.

Сейчас уголовное дело направили в суд для решения вопроса о применении в отношении обвиняемого принудительной меры медицинского характера, отметили в прокуратуре.

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