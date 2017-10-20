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11:49 (мск), источник: НТА-Приволжье

Следователи разыскивают пропавшего в апреле 2013 года Владимира Бобкова из Нижегородской области

Как сообщается на сайте СУ СК России по Нижегородской области, в настоящее время сотрудники ведомства возбудили и расследуют уголовное дело по факту безвестного исчезновения человека по статье «Убийство».

Источник: nnovgorod.sledcom.ru

Согласно информации, в апреле 2013 года 34-летний Владимир Бобков ушел из дома в поселке Ильиногорск Володарского района и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Известно, что он проживал совместно со своими родителями, но в тот день он намеревался поехать в Володарск для оформления полиса. После этого мужчина на связь с родственниками не выходил.

Мужчине на вид 30−35 лет, его рост 175 см. Он имеет среднее телосложение, овальное лицо и прямые русые короткие волосы, прямой нос, тонкие губы, серые глаза.

Среди особых примет: след от ожога на левой руке, имеет татуировки «Орел» и «Змея» на правом плече и правой голени.

Следователи просят всех лиц, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого сообщать по телефонам: 8 920 069 55 68 или 8 903 043 08 46.

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