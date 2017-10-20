Двух свердловчан будут судить за угон девяти Hyundai Solaris
В суд направлено уголовное дело двух жителей Свердловской области, которые похитили девять Hyundai Solaris, планируя получить за них выкуп, сообщает
В суд направлено уголовное дело двух жителей Свердловской области, которые похитили девять Hyundai Solaris, планируя получить за них выкуп, сообщает
По данным ведомства, 28-летний житель уральской столицы и 27-летний уроженец Первоуральска, ранее судимые за угон автомобилей, с марта по май этого года занимались воровством Hyundai Solaris, перегоняя их в Первоуральск для временного хранения.
Злоумышленники визуально определяли, что в машине отсутствует сигнализация, и, распределив роли, вскрывали автомобиль с помощью подручных средств и перегоняли его в соседний город. Через социальные сети они связывались с владельцем автомобиля и требовали выкуп.
Полученные деньги обвиняемые тратили на личные нужды.
Как сообщает
Сотрудники полиции 2 мая в ходе спецоперации взяли угонщиков с поличным на территории одного из гаражных массивов Первоуральска, в то время как подозреваемые разбирали на запчасти один из «трофейных» автомобилей, за которые не смогли получить выкуп. Похищенные автомобили вернули законным владельцам. Материалы дела переданы в