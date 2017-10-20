Двух свердловчан будут судить за угон девяти Hyundai Solaris

По данным ведомства, 28-летний житель уральской столицы и 27-летний уроженец Первоуральска, ранее судимые за угон автомобилей, с марта по май этого года занимались воровством Hyundai Solaris, перегоняя их в Первоуральск для временного хранения.

Злоумышленники визуально определяли, что в машине отсутствует сигнализация, и, распределив роли, вскрывали автомобиль с помощью подручных средств и перегоняли его в соседний город. Через социальные сети они связывались с владельцем автомобиля и требовали выкуп.

Полученные деньги обвиняемые тратили на личные нужды.

Как сообщает пресс-служба городского УМВД, таким образом в мае молодые люди от дома на улице Маневровой похитили автомобиль стоимостью 600 тысяч рублей, а на улице Крауля угнали машину стоимостью 530 тысяч рублей.