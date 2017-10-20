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11:19 (мск), источник: ЕАН

Двух свердловчан будут судить за угон девяти Hyundai Solaris

В суд направлено уголовное дело двух жителей Свердловской области, которые похитили девять Hyundai Solaris, планируя получить за них выкуп, сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга.

По данным ведомства, 28-летний житель уральской столицы и 27-летний уроженец Первоуральска, ранее судимые за угон автомобилей, с марта по май этого года занимались воровством Hyundai Solaris, перегоняя их в Первоуральск для временного хранения.

Злоумышленники визуально определяли, что в машине отсутствует сигнализация, и, распределив роли, вскрывали автомобиль с помощью подручных средств и перегоняли его в соседний город. Через социальные сети они связывались с владельцем автомобиля и требовали выкуп.

Полученные деньги обвиняемые тратили на личные нужды.

Как сообщает пресс-служба городского УМВД, таким образом в мае молодые люди от дома на улице Маневровой похитили автомобиль стоимостью 600 тысяч рублей, а на улице Крауля угнали машину стоимостью 530 тысяч рублей.

Сотрудники полиции 2 мая в ходе спецоперации взяли угонщиков с поличным на территории одного из гаражных массивов Первоуральска, в то время как подозреваемые разбирали на запчасти один из «трофейных» автомобилей, за которые не смогли получить выкуп. Похищенные автомобили вернули законным владельцам. Материалы дела переданы в Верх-Исетский районный суд. Злоумышленникам грозит наказание до шести лет лишения свободы.

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