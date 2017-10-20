Бетономешалку выбросило в кювет под Новосибирском
Столкновение произошло на Краснояровском шоссе утром 20 октября, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Столкновение произошло на Краснояровском шоссе утром 20 октября, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Бетономешалку выбросило в кювет под Новосибирском утром 20 октября, рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
ДТП случилось на Краснояровском шоссе недалеко от поселка Ключевой. Бетономешалка столкнулась с грузовым автомобилем «MAN», от удара миксер вылетел в кювет.
Бетономешалка получила серьезные повреждения кабины, у грузовика оказалась помята передняя часть.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются..