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11:21 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Бетономешалку выбросило в кювет под Новосибирском

Столкновение произошло на Краснояровском шоссе утром 20 октября, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Бетономешалку выбросило в кювет под Новосибирском утром 20 октября, рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

ДТП случилось на Краснояровском шоссе недалеко от поселка Ключевой. Бетономешалка столкнулась с грузовым автомобилем «MAN», от удара миксер вылетел в кювет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бетономешалка получила серьезные повреждения кабины, у грузовика оказалась помята передняя часть.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются..

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