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15:24 (мск), источник: Югополис

Водитель, дрифтовавший на улицах Сочи, задержан

В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет сотрудники полиции выявили видеоролик с участием белой «Нивы», водитель которой грубо нарушал правила дорожного движения, выполняя элементы дрифта.

В результате проведенной проверки 19 октября водитель автомобиля был установлен и задержан сотрудниками ДПС. Им оказался 21-летний местный житель. В ходе разговора с полицейскими владелец транспортного средства подтвердил причастность к инциденту и признал вину за допущенные нарушения ПДД.

В отношении водителя был составлен административный протокол, сообщает «Югополису» пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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