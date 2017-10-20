Водитель, дрифтовавший на улицах Сочи, задержан
В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет сотрудники полиции выявили видеоролик с участием белой «Нивы», водитель которой грубо нарушал правила дорожного движения, выполняя элементы дрифта.
В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет сотрудники полиции выявили видеоролик с участием белой «Нивы», водитель которой грубо нарушал правила дорожного движения, выполняя элементы дрифта.
В результате проведенной проверки 19 октября водитель автомобиля был установлен и задержан сотрудниками ДПС. Им оказался 21-летний местный житель. В ходе разговора с полицейскими владелец транспортного средства подтвердил причастность к инциденту и признал вину за допущенные нарушения ПДД.
В отношении водителя был составлен административный протокол, сообщает «Югополису»