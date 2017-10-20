Три человека погибли на пожаре в Нижнеудинске Иркутской области

Две женщины 56 и 26 лет и 34-летний мужчина погибли на пожаре в Нижниудинском районе Иркутской области. Следственным отделом по Нижнеудинску СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы произошедшего, устанавливается причина возгорания жилого дома. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.