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11:43 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Три человека погибли на пожаре в Нижнеудинске Иркутской области

Возбуждено уголовное дело по данному факту.

Источник: IrkutskMedia.ru

Две женщины 56 и 26 лет и 34-летний мужчина погибли на пожаре в Нижниудинском районе Иркутской области. Следственным отделом по Нижнеудинску СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы произошедшего, устанавливается причина возгорания жилого дома. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, ночью 19 октября, в селе Худоелань Нижнеудинского района загорелся одноэтажный частный жилой дом, в котором находилось четверо человек. 66-летняя хозяйка проснулась от запаха дыма, попыталась разбудить спящих родственников, но не смогла и выбежала на улицу.

«В результате возгорания дом сгорел полностью. Прибывшие на место происшествия следователи обнаружили обгоревшие останки трех человек», — отметили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

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