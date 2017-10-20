В Уфе следователи осматривают BMW пострадавшего при обстреле предпринимателя

Корреспондент агентства «Башинформ» побывал на месте происшествия. Сейчас на парковке следователи осматривают черный автомобиль марки BMW, рядом с многоквартирным домом кинологи с собаками прочесывают местность. Стоит отметить, что парковка, где произошло покушение на убийство, оснащена камерами видеонаблюдения.
Один из сотрудников стоянки для машин рассказал, что были слышны три хлопка. Подробности раскрывать не стал.
Как сообщалось ранее, предположительно, выстрелы были произведены мужчине в голову из боевого пистолета. Предприниматели госпитализировали. Состояние его оценивается как тяжелое. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. В СМИ информируют, что пострадавший является владельцем завода по производству металлических конструкций в Санкт-Петербурге, а также учредителем нескольких фирм в столице республики.