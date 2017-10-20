Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: главная слабость Путина — на американских берегах
Как правильно вызывать скорую
Реакция посольства РФ на обвинения в «военных действиях» к США
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Новый регламент ГИБДД: где имеют права остановить автомобиль
«Кто она — лицо оппозиции или критик, одобренный Кремлем?»Зарубежные СМИ — о решении Ксении Собчак баллотироваться в президенты
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Бывшая супруга о жене Джигарханяна: Виталина заигралась
Отдохнувшая Кабаева показала фигуру в Сочи - СМИ
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
Галкин в трусах высмеял решение Собчак идти на выборы - СМИ
Толкалина прочитала последнее SMS Марьянова жене
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
12Юбилей Эминема
11:31 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе следователи осматривают BMW пострадавшего при обстреле предпринимателя

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе на подземной парковке по улице Мингажева утром 20 октября, около 09.30, неизвестный совершил покушение на убийство 40-летнего бизнесмена Павла Кабанова.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Корреспондент агентства «Башинформ» побывал на месте происшествия. Сейчас на парковке следователи осматривают черный автомобиль марки BMW, рядом с многоквартирным домом кинологи с собаками прочесывают местность. Стоит отметить, что парковка, где произошло покушение на убийство, оснащена камерами видеонаблюдения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Один из сотрудников стоянки для машин рассказал, что были слышны три хлопка. Подробности раскрывать не стал.

Как сообщалось ранее, предположительно, выстрелы были произведены мужчине в голову из боевого пистолета. Предприниматели госпитализировали. Состояние его оценивается как тяжелое. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. В СМИ информируют, что пострадавший является владельцем завода по производству металлических конструкций в Санкт-Петербурге, а также учредителем нескольких фирм в столице республики.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Постпред США при ООН обвинила Россию в «военных действиях»
Глава ЦРУ рассказал о подготовке США к «последнему шагу» КНДР
США признали применение боевиками химоружия в сирийском Идлибе
Фигурантка дела Серебренникова покинула Россию
ЦИК России разъяснил условия выдвижения на президентских выборах
Путин ответил анекдотом на вопрос о новом сроке
Мединский пришел на заседание ВАК по поводу его диссертации
Спорт
«Зенит» разобрался с «Русенборгом» Хет-трик аргентинского атакующего полузащитника Эмилиано Ригони обеспечил петербуржцам третью победу подряд в Лиге Европы
Авто
«Гелик» снимают с производства: прощай, легенда Немцы подготовили финальную партию знаменитых внедорожников. И стоить они будут очень дорого
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
11 иностранных картин с детьми, которые стоит знать Сегодня фотографии детей окружают нас повсюду. Они – первые по количествам просмотров в социальных сетях. Однако были времена, когда главным источником детских изображений были не фотобанки, а полотна художников. Предлагаем вспомнить 11 картин с детьми, без которых трудно представить историю мировой живописи.  
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь