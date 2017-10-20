В Уфе следователи осматривают BMW пострадавшего при обстреле предпринимателя

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Корреспондент агентства «Башинформ» побывал на месте происшествия. Сейчас на парковке следователи осматривают черный автомобиль марки BMW, рядом с многоквартирным домом кинологи с собаками прочесывают местность. Стоит отметить, что парковка, где произошло покушение на убийство, оснащена камерами видеонаблюдения.

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Один из сотрудников стоянки для машин рассказал, что были слышны три хлопка. Подробности раскрывать не стал.