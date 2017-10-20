В Ростове ночью ограбили магазин на Коммунистическом
В Ростове полицейские задержали подозреваемого в краже денег из кассы магазина на Коммунистическом. Об этом сообщает
В Ростове полицейские задержали подозреваемого в краже денег из кассы магазина на Коммунистическом. Об этом сообщает
Администратор одного из магазинов на проспекте Коммунистическом сообщил в полицию о том, что из магазина ночью похитили более 250 тысяч рублей.
Полицейские задержали 42-летнего местного жителя. По данным МВД, он взломал входную дверь помещения и проник внутрь, похитил из кассы деньги и скрылся. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».