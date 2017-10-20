Пропавшего больше недели назад грибника нашли мёртвым
68-летнего грибника, пропавшего 11 октября, нашли мёртвым. Об этом сообщает
68-летнего грибника, пропавшего 11 октября, нашли мёртвым. Об этом сообщает
Тело мужчины обнаружили в лесу в окрестностях посёлка Жилино без видимых признаков насильственной смерти. На место происшествия выезжала
Полицейские выражают благодарность гражданам, волонтёрам и представителям СМИ, участвовавшим в поисках пропавшего грибника.
11 октября 2017 года в обеденное время пенсионер ушёл за грибами в лес в районе кладбища в посёлке Жилино и пропал.