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11:41 (мск), источник: Клопс.ru

Пропавшего больше недели назад грибника нашли мёртвым

68-летнего грибника, пропавшего 11 октября, нашли мёртвым. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Источник: Клопс.ru

Тело мужчины обнаружили в лесу в окрестностях посёлка Жилино без видимых признаков насильственной смерти. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По факту смерти мужчины проводится проверка.

Полицейские выражают благодарность гражданам, волонтёрам и представителям СМИ, участвовавшим в поисках пропавшего грибника.

11 октября 2017 года в обеденное время пенсионер ушёл за грибами в лес в районе кладбища в посёлке Жилино и пропал.

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