Стала известна причина ЧП на шахте «Уралкалия»
СОЛИКАМСК, 20 октября, ФедералПресс. Министерство чрезвычайных ситуаций РФ назвало причину пожара на шахте ПАО «Уралкалий» в Соликамске.
СОЛИКАМСК, 20 октября, ФедералПресс. Министерство чрезвычайных ситуаций РФ назвало причину пожара на шахте ПАО «Уралкалий» в Соликамске.
Задымление произошло в том месте, где находилось выведенное из эксплуатации оборудование, его предполагалось демонтировать. Расчет горноспасателей оперативно ликвидировал источник дыма, которым стал пластиковый трубопровод на участке гидрозакладки, информирует Vetta.tv.
«ФедералПресс» напоминает, что 16 октября на руднике СКРУ-1 в Соликамске произошло задымление горной выработки 5
Министр территориальной безопасности Прикамья Андрей Ковтун отметил, что инцидент продемонстрировал высокую готовность всех ответственных служб.