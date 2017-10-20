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11:48 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Стала известна причина ЧП на шахте «Уралкалия»

СОЛИКАМСК, 20 октября, ФедералПресс. Министерство чрезвычайных ситуаций РФ назвало причину пожара на шахте ПАО «Уралкалий» в Соликамске.

Задымление произошло в том месте, где находилось выведенное из эксплуатации оборудование, его предполагалось демонтировать. Расчет горноспасателей оперативно ликвидировал источник дыма, которым стал пластиковый трубопровод на участке гидрозакладки, информирует Vetta.tv.

«ФедералПресс» напоминает, что 16 октября на руднике СКРУ-1 в Соликамске произошло задымление горной выработки 5 Юго-западной панели. На момент возгорания в шахте было 297 человек, они были срочно эвакуированы.

Министр территориальной безопасности Прикамья Андрей Ковтун отметил, что инцидент продемонстрировал высокую готовность всех ответственных служб.

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