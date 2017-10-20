Председатель окружного совета депутатов Пионерского незаконно выписывал себе надбавки и премии

51-летний мужчина с декабря 2007 по март 2014 года выписывал себе надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы, а также выплаты себе же ежемесячных премий. Соответствующих разрешений от совета депутатов чиновник не имел. За указанный период времени он незаконно получил свыше 174 000 рублей. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).