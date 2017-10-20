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12:09 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловчанка села на 7 лет за убийство сына сожителя

Она пырнула его ножом.

Суд вынес приговор 47-летней жительнице Кировграда, признав ее виновной в убийстве. Она проведет 7 лет 5 месяцев в колонии общего режима, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено вечером 4 марта 2017 года в доме на улице Вайнера. Женщина повздорила с 30-летним сыном своего сожителя во время застолья. Она два раза пырнула мужчину ножом. Осознав содеянное, женщина вызвала скорую помощь и полицию. Однако потерпевший скончался до приезда врачей.

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