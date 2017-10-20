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12:13 (мск), источник: VN.ru

Сотрудник Генконсульства ФРГ стал участником нового ДТП

Сотрудник Генерального консульства ФРГ в Новосибирске Ваагн Кумашян, по некоторым данным, снова поучаствовал в ДТП на новосибирских дорогах. В июле он уже отметился в одной аварии, после чего сбежал с места происшествия.

По информации «АСТ-54», авария произошла утром 20 октября на улице Ядринцевской. Автомобиль Ваагна Кумашяна столкнулся с двумя другими машинами.

«Видимо, пытался проскочить на красный свет и ударил две машины», — рассказал подписчик паблика.

Напомним, 8 июля около 4 часов утра Ваагн Кумашян, уроженец Еревана, за рулем универсала Toyota Avensis спровоцировал столкновение с седаном Hyundai Solaris и скрылся с места происшествия.

Через сутки после ДТП виновник аварии нашелся. Им оказался сотрудник Генерального консульства ФРГ Ваагн Кумашян, атташе-референт по науке. «За мою семилетнюю практику еще ни один дипломат не убегал с места аварии», — отметила и.о. начальника отделения по исполнению административного законодательства полка ДПС ГИБДД Новосибирска Елена Суханосова.

Разбор по этому ДТП несколько раз переносился по неизвестным причинам и завершился лишь 31 августа. «Немецкий атташе по науке будет наказан по законам Германии, а там с такими водителями поступают еще строже, чем у нас в России», — заверил тогда VN.ru начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Сергей Щекотин.

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