Сотрудник Генконсульства ФРГ стал участником нового ДТП

По информации «АСТ-54», авария произошла утром 20 октября на улице Ядринцевской. Автомобиль Ваагна Кумашяна столкнулся с двумя другими машинами.

«Видимо, пытался проскочить на красный свет и ударил две машины», — рассказал подписчик паблика.

Напомним, 8 июля около 4 часов утра Ваагн Кумашян, уроженец Еревана, за рулем универсала Toyota Avensis спровоцировал столкновение с седаном Hyundai Solaris и скрылся с места происшествия.

Через сутки после ДТП виновник аварии нашелся. Им оказался сотрудник Генерального консульства ФРГ Ваагн Кумашян, атташе-референт по науке. «За мою семилетнюю практику еще ни один дипломат не убегал с места аварии», — отметила и.о. начальника отделения по исполнению административного законодательства полка ДПС ГИБДД Новосибирска Елена Суханосова.