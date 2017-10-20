Директор челябинского театра задержан за злоупотребления

В отношении руководителя театра возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 291.2 (мелкое взяточничество) и ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества).

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

По версии следствия, в 2016—2017 году он присвоил более 235 тыс. рублей, подписав акты выполнения хозяйственных работ, фактически организациями не выполнявшиеся.

Также летом прошлого года он за взятку 10 тысяч рублей продлил с организацией договор на работы, который заключил предыдущий директор театра.

Правонарушения выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России.