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12:11 (мск), источник: Интерфакс

Директор челябинского театра задержан за злоупотребления

Челябинск. 20 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Директор Нового художественного театра (НХТ) в Челябинске подозревается в присвоении средств театра и получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в пятницу.

В отношении руководителя театра возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 291.2 (мелкое взяточничество) и ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества).

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

По версии следствия, в 2016—2017 году он присвоил более 235 тыс. рублей, подписав акты выполнения хозяйственных работ, фактически организациями не выполнявшиеся.

Также летом прошлого года он за взятку 10 тысяч рублей продлил с организацией договор на работы, который заключил предыдущий директор театра.

Правонарушения выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.

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