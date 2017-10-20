В Уфе возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство бизнесмена

Как рассказала агентству «Башинформ» старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по РБ Светлана Абрамова, покушение произошло на подземной парковке жилого дома по улице Мингажева. Мужчину госпитализировали.

«СУ СК России по РБ по факту покушения на убийство человека возбуждено уголовное дело. На место выехала следственно-оперативная группа. Выполняются неотложные следственные действия. Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к совершению преступления», — прокомментировали в пресс-службе.

СМИ информируют, что пострадавший является владельцем завода по производству металлических конструкций в Санкт-Петербурге, а также учредителем нескольких фирм в столице республики.