Кубанская активистка Дарья Полюдова вышла из колонии

Ранее суд отказал девушке в условно-досрочном освобождении. Адвокат Ирина Бирюкова обжаловала отказ в УДО и замене наказания на более мягкое, но суд назначил рассмотрение жалобы на 23 октября — после освобождения Полюдовой, сообщает фонд «Общественный вердикт».

Полюдову осудили в 2015 году, ей дали два года колонии за призывы к федерализации Кубани. Ей вменили «публичные призывы к экстремизму и нарушению территориальной целостности РФ» (ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 280.1 УК РФ). Активистка стала первой в РФ фигуранткой уголовного дела, возбужденного по ст. 280.1 УК РФ.