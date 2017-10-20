Кубанская активистка Дарья Полюдова вышла из колонии
В Новороссийске 20 октября закончила отбывать наказание активистка Дарья Полюдова.
В Новороссийске 20 октября закончила отбывать наказание активистка Дарья Полюдова.
Ранее суд отказал девушке в
О том, что Полюдова покинула колонию, написал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Полюдову осудили в 2015 году, ей дали два года колонии за призывы к федерализации Кубани. Ей вменили «публичные призывы к экстремизму и нарушению территориальной целостности РФ» (ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 280.1 УК РФ). Активистка стала первой в РФ фигуранткой уголовного дела, возбужденного по ст. 280.1 УК РФ.