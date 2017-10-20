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12:16 (мск), источник: ЮГА.ру

Кубанская активистка Дарья Полюдова вышла из колонии

В Новороссийске 20 октября закончила отбывать наказание активистка Дарья Полюдова.

Ранее суд отказал девушке в условно-досрочном освобождении. Адвокат Ирина Бирюкова обжаловала отказ в УДО и замене наказания на более мягкое, но суд назначил рассмотрение жалобы на 23 октября — после освобождения Полюдовой, сообщает фонд «Общественный вердикт».

О том, что Полюдова покинула колонию, написал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Полюдову осудили в 2015 году, ей дали два года колонии за призывы к федерализации Кубани. Ей вменили «публичные призывы к экстремизму и нарушению территориальной целостности РФ» (ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 280.1 УК РФ). Активистка стала первой в РФ фигуранткой уголовного дела, возбужденного по ст. 280.1 УК РФ.

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