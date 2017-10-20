В ДТП на ул. Двинской, где опрокинулся грузовик, пострадали три человека
В ДТП на ул. Двинской, где грузовик Volkswagen завалился на бок, пострадали три человека. Об этом сообщает
В ДТП на ул. Двинской, где грузовик Volkswagen завалился на бок, пострадали три человека. Об этом сообщает
Авария произошла в 7:30. 55-летний водитель автомобиля Skoda при выезде на ул. Двинскую не уступил дорогу и врезался в грузовик Volkswagen. В результате ДТП 28-летний пассажир грузовика и оба водителя получили телесные повреждения.
После ДТП с легковым автомобилем завалился на бок грузовик Volkswagen. На место ДТП приехал пожарный расчёт.