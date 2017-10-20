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12:18 (мск), источник: Клопс.ru

В ДТП на ул. Двинской, где опрокинулся грузовик, пострадали три человека

В ДТП на ул. Двинской, где грузовик Volkswagen завалился на бок, пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Источник: Клопс.ru

Авария произошла в 7:30. 55-летний водитель автомобиля Skoda при выезде на ул. Двинскую не уступил дорогу и врезался в грузовик Volkswagen. В результате ДТП 28-летний пассажир грузовика и оба водителя получили телесные повреждения.

После ДТП с легковым автомобилем завалился на бок грузовик Volkswagen. На место ДТП приехал пожарный расчёт.

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