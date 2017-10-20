Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: главная слабость Путина — на американских берегах
Путин предложил россиянам платить за медицину
Глава МИД Финляндии ответил, есть ли для страны угроза от РФ
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Бывшая супруга о жене Джигарханяна: Виталина заигралась
Отдохнувшая Кабаева показала фигуру в Сочи - СМИ
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
Галкин в трусах высмеял решение Собчак идти на выборы - СМИ
Толкалина прочитала последнее SMS Марьянова жене
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
12Юбилей Эминема
11:55 (мск), источник: Вести - Воронеж

Трое парней и девушка разбили 2 иномарки в воронежском дворе

Полиция разыскивает молодых людей.

Источник: РИА "Новости"

Трое парней и девушка разбили автомобили Volkswagen и BMW в одном из дворов на улице Остужева в ночь на пятницу, 20 октября. После этого компания молодых людей скрылась, сообщил Всеволод Зюзин в соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.

Владельцы иномарок обратились в полицию. Правоохранители устанавливают личность парней и девушки, рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе управления МВД по региону.

— Друзья, если слышите подозрительный грохот, шум во дворе — не оставайтесь безучастными. Старайтесь, если не задержать одного из них, то хотя бы запомнить приметы. Это может оказаться очень полезным, — добавил горожанин.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Каннибала задержали с печенью убитого соседа в кармане
Перед смертью Марьянов лечился от алкоголизма в нелегальной клинике. Видео
Постпред США при ООН обвинила Россию в «военных действиях»
Глава ЦРУ рассказал о подготовке США к «последнему шагу» КНДР
США признали применение боевиками химоружия в сирийском Идлибе
Фигурантка дела Серебренникова покинула Россию
ЦИК России разъяснил условия выдвижения на президентских выборах
Путин ответил анекдотом на вопрос о новом сроке
Мединский пришел на заседание ВАК по поводу его диссертации
Спорт
«Зенит» разобрался с «Русенборгом» Хет-трик аргентинского атакующего полузащитника Эмилиано Ригони обеспечил петербуржцам третью победу подряд в Лиге Европы
Авто
«Гелик» снимают с производства: прощай, легенда Немцы подготовили финальную партию знаменитых внедорожников. И стоить они будут очень дорого
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
11 иностранных картин с детьми, которые стоит знать Сегодня фотографии детей окружают нас повсюду. Они – первые по количествам просмотров в социальных сетях. Однако были времена, когда главным источником детских изображений были не фотобанки, а полотна художников. Предлагаем вспомнить 11 картин с детьми, без которых трудно представить историю мировой живописи.  
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь