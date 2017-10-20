Трое парней и девушка разбили 2 иномарки в воронежском дворе

Источник: РИА "Новости"

Трое парней и девушка разбили автомобили Volkswagen и BMW в одном из дворов на улице Остужева в ночь на пятницу, 20 октября. После этого компания молодых людей скрылась, сообщил Всеволод Зюзин в соцсети.

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Владельцы иномарок обратились в полицию. Правоохранители устанавливают личность парней и девушки, рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе управления МВД по региону.