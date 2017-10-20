Трое парней и девушка разбили 2 иномарки в воронежском дворе
Полиция разыскивает молодых людей.
Полиция разыскивает молодых людей.
Трое парней и девушка разбили автомобили Volkswagen и BMW в одном из дворов на улице Остужева в ночь на пятницу, 20 октября. После этого компания молодых людей скрылась, сообщил Всеволод Зюзин в соцсети.
Владельцы иномарок обратились в полицию. Правоохранители устанавливают личность парней и девушки, рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в
— Друзья, если слышите подозрительный грохот, шум во дворе — не оставайтесь безучастными. Старайтесь, если не задержать одного из них, то хотя бы запомнить приметы. Это может оказаться очень полезным, — добавил горожанин.