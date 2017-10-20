В Воронежской области Ford сбил девушку и 8-летнего мальчика
Автомобилистка на Ford Focus наехала на двух человек на улице Заводская в селе Красное Новохопёрского района в 8:30 пятницы, 20 октября.
Автомобилистка на Ford Focus наехала на двух человек на улице Заводская в селе Красное Новохопёрского района в 8:30 пятницы, 20 октября.
Восьмилетний мальчик и 17-летняя девушка шли по краю проезжей части, сообщила
Полиция проводит проверку по факту аварии и устанавливает обстоятельства происшествия.
Похожая авария случилась в центре Воронежа в среду, 18 октября. Автомобилистка на