В Воронежской области Ford сбил девушку и 8-летнего мальчика

Восьмилетний мальчик и 17-летняя девушка шли по краю проезжей части, сообщила пресс-служба управления МВД по региону. По данным ведомства, за рулём иномарки находилась 57-летняя женщина. В результате ДТП 8-летний мальчик и 17-летняя девушка получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Похожая авария случилась в центре Воронежа в среду, 18 октября. Автомобилистка на Mercedes-Benz наехала на 24-летнего парня и 26-летнюю девушку. Сразу после ДТП медики доставили девушку в больницу. Через несколько часов после аварии к врачам обратился и молодой человек. Травмы пешеходов оказались несерьёзными, после оказания медпомощи пострадавших отпустили домой.