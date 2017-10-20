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13:15 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области Ford сбил девушку и 8-летнего мальчика

Автомобилистка на Ford Focus наехала на двух человек на улице Заводская в селе Красное Новохопёрского района в 8:30 пятницы, 20 октября.

Восьмилетний мальчик и 17-летняя девушка шли по краю проезжей части, сообщила пресс-служба управления МВД по региону. По данным ведомства, за рулём иномарки находилась 57-летняя женщина. В результате ДТП 8-летний мальчик и 17-летняя девушка получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Полиция проводит проверку по факту аварии и устанавливает обстоятельства происшествия.

Похожая авария случилась в центре Воронежа в среду, 18 октября. Автомобилистка на Mercedes-Benz наехала на 24-летнего парня и 26-летнюю девушку. Сразу после ДТП медики доставили девушку в больницу. Через несколько часов после аварии к врачам обратился и молодой человек. Травмы пешеходов оказались несерьёзными, после оказания медпомощи пострадавших отпустили домой.

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