Грузовик сбил в Севастополе двоих детей

ДТП произошло в пятницу утром в районе села Верхнесадовое. «43-летний водитель грузового автомобиля Renault сбил двоих детей 7-ми и 9-ти лет, которые переходили дорогу в неположенном месте. Один ребенок погиб, другой доставлен в городскую больницу № 5», — рассказали в ведомстве.