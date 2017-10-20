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12:44 (мск), источник: РИА Крым

Грузовик сбил в Севастополе двоих детей

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости Крым. В Севастополе грузовой автомобиль Renault сбил двоих детей, один из них погиб. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе местного управления МВД.

Источник: РИА "Новости"

ДТП произошло в пятницу утром в районе села Верхнесадовое. «43-летний водитель грузового автомобиля Renault сбил двоих детей 7-ми и 9-ти лет, которые переходили дорогу в неположенном месте. Один ребенок погиб, другой доставлен в городскую больницу № 5», — рассказали в ведомстве.

В МВД добавили, что правоохранители уже задержали водителя и поместили в изолятор временного содержания. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека).

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