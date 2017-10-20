Бывший судебный пристав предстанет перед судом в Нижнем Новгороде по обвинению в служебном подлоге
По данным регионального СУ СК РФ, в июне 2016 года дама изготовила от имени своего коллеги — судебного
По данным регионального СУ СК РФ, в июне 2016 года дама изготовила от имени своего коллеги — судебного
Впоследствии машина была продана третьим лицам.
Противоправные действия были выявлены оперативными сотрудниками УФСБ по Нижегородской области. Вину в инкриминируемых деяниях обвиняемая не признала, из органов УФССП ее уволили.
Уголовное дело передано в суд.