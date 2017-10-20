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12:33 (мск), источник: НТА-Приволжье

Бывший судебный пристав предстанет перед судом в Нижнем Новгороде по обвинению в служебном подлоге

По данным регионального СУ СК РФ, в июне 2016 года дама изготовила от имени своего коллеги — судебного пристава-исполнителя постановление об отмене запрета на снятие с учета Opel Insignia, указав в документе ложные сведения об исполнении требований, предъявленных должнику.

Впоследствии машина была продана третьим лицам.

Противоправные действия были выявлены оперативными сотрудниками УФСБ по Нижегородской области. Вину в инкриминируемых деяниях обвиняемая не признала, из органов УФССП ее уволили.

Уголовное дело передано в суд.

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