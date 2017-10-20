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13:10 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе водитель сбил женщину с ребенком на переходе

ДТП с ребенком произошло 18 октября около 6 часов вечера напротив дома № 11 по улице Николая Дмитриева, сообщают в ГИБДД по Уфе.

39-летний уфимец за рулем автомашины Renault LOGAN следовал в сторону улицы Хадии Давлетшиной и сбил женщину, которая с ребенком за руку переходила проезжую часть на «зебре». В результате ДТП двухлетний мальчик получил травмы и был направлен в больницу, после оказания медицинской помощи отпущен.

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