В Уфе водитель сбил женщину с ребенком на переходе
ДТП с ребенком произошло 18 октября около 6 часов вечера напротив дома № 11 по улице Николая Дмитриева, сообщают в ГИБДД по Уфе.
ДТП с ребенком произошло 18 октября около 6 часов вечера напротив дома № 11 по улице Николая Дмитриева, сообщают в ГИБДД по Уфе.
39-летний уфимец за рулем автомашины Renault LOGAN следовал в сторону улицы Хадии Давлетшиной и сбил женщину, которая с ребенком за руку переходила проезжую часть на «зебре». В результате ДТП двухлетний мальчик получил травмы и был направлен в больницу, после оказания медицинской помощи отпущен.