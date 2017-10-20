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13:13 (мск), источник: PROUFU.ru

Стали известны первые подробности покушения на бизнесмена в Уфе

Покушение на 40-летнего бизнесмена Павла Кабанова произошло сегодня около 9:30 часов утра на подземной парковке дома по улице Мингажева.

Известно, что мужчина проживает через дорогу от этого паркинга.

По информации источника ProUfu.ru, в мужчину было произведено четыре выстрела из пистолета Макарова. Три из них пришлись в голову, еще один в живот. В настоящее время Кабанов госпитализирован, он чудом остался жив, но его состояние оценивается как тяжелое. Врачи борются за его жизнь.
На самом месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета. Парковка огорожена, всех людей разворачивают в обратном направлении. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело.

Жители дома ничего странного с утра не заметили.

Как удалось выяснить, Павел Кабанов ранее был директором ООО «Башкирская электротехническая компания», сейчас является директором ООО «Уфаэнерго» и фирмы «Интеркус плюс». В компаниях информацию о покушении на своего руководителя подтвердили, но от комментариев отказались.
Следствие в настоящий момент прорабатывает все возможные причины покушения.

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