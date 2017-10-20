В Башкирии сотрудники магазина бытовой техники присвоили себе товар на 580 тысяч рублей

Преступление было совершено в прошлом году.



Мужчины работали менеджерами торгового зала магазина и присвоили себе за десять месяцев техники на 580 тысяч рублей. Чтобы скрыть преступление, они вносили в программу неверные данные о количестве и стоимости проданного товара. Однако руководство магазина обнаружило недостачу и обратилось в полицию.



Подсудимые признали свою вину и возместили материальный ущерб.



Суд приговорил их к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.