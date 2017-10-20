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13:12 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии сотрудники магазина бытовой техники присвоили себе товар на 580 тысяч рублей

Кумертауский межрайонный суд вынес приговор в отношении 24- и 26-летних сотрудников магазина «Корпорация Центр», сообщает прокуратура Башкирии.

Преступление было совершено в прошлом году.

Мужчины работали менеджерами торгового зала магазина и присвоили себе за десять месяцев техники на 580 тысяч рублей. Чтобы скрыть преступление, они вносили в программу неверные данные о количестве и стоимости проданного товара. Однако руководство магазина обнаружило недостачу и обратилось в полицию.

Подсудимые признали свою вину и возместили материальный ущерб.

Суд приговорил их к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

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