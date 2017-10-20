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12:50 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В трех районах Пинска объявили карантин, проходит ликвидация бешенства

ЖКХ Пинска объявило карантин в трех районах города. Ликвидация бешенства проводится в Северном, Белявщине и Крайновичах.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Ранее, 6 сентября, в Пинске отловили бешеную лису. Предположительно, из-за нее и началась эпидемия.

В ведомстве настоятельно попросили горожан, которые имеют не привитых против бешенства животных, немедленно это сделать.

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Также на сайте ЖКХ Пинска опубликовали памятку, как избежать проблем с бешенством у животных.

Одновременно убедительно просим население:

1. Не подходить к диким животным, которые заходят на территорию населенных пунктов, не пытаться поймать их руками, не подпускать к ним детей.

2. Не подходить и не гладить бесхозных, безнадзорных животных (собак, кошек), которые могут быть переносчиками заболевания.

3. Владельцам домашних животных в обязательном порядке соблюдать правила содержания собак и кошек, обеспечить изолированное содержание животных и обязательно вакцинировать их против бешенства.

4. При обнаружении животных с признаками бешенства (агрессивность, неадекватное поведение, обильное слюнотечение, нарушение координации движений) немедленно сообщить в ветеринарную службу по тел. 34−35−32, ЖКХ г. Пинска по тел.: 36−63−2, 33−03−45.

5. В случае покуса животным незамедлительно обратиться в медицинское учреждение по месту проживания, а животное предоставить в государственную ветеринарную службу.

Подготовил Максим ВИЛЬТОВСКИЙ.

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