Экс-губернатора Новосибирской области приговорили к трем годам условно

Источник: РИА "Новости"

Центральный районный суд Новосибирска приговорил к трем годам условно бывшего губернатора области Василия Юрченко. Об этом сообщает издание Следственный комитет России.



Юрченко, кроме того, лишен права занимать руководящие должности. Бывшему руководителю области вменяют ч. 2 ст. 2 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Судом установлено, что Юрченко причинил вред компании «ГазТрансКом» в виде неполученного доход на 14 млн руб., а также области в виде недополучения доходов и налогов на 4,3 млн руб. Компания полностью принадлежит Новосибирской области.



Как сообщает СК, экс-губернатор в результате действий, выходящих «за пределы предоставленных ему должностных полномочий», ограничил права юрлиц и физлиц на участие в аукционе на приобретение недвижимости в Новосибирске.