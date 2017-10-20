Экс-губернатора Новосибирской области приговорили к трем годам условно
Бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, которого суд признал виновным в превышении полномочий, приговорили к трем годам условно.
Бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, которого суд признал виновным в превышении полномочий, приговорили к трем годам условно.
Центральный районный суд Новосибирска приговорил к трем годам условно бывшего губернатора области Василия Юрченко. Об этом сообщает издание Следственный комитет России.
Юрченко, кроме того, лишен права занимать руководящие должности. Бывшему руководителю области вменяют ч. 2 ст. 2 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Судом установлено, что Юрченко причинил вред компании «ГазТрансКом» в виде неполученного доход на 14 млн руб., а также области в виде недополучения доходов и налогов на 4,3 млн руб. Компания полностью принадлежит Новосибирской области.
Суд наложил арест на загородный дом Юрченко стоимостью более 12,6 млн руб, земельный участок, а также баню и помещение в городе Новосибирске.