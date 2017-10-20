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12:55 (мск), источник: ТАСС

Новосибирский экс-губернатор Юрченко получил условный срок за превышение полномочий

Ему также назначили испытательный срок на три года.

Источник: ТАСС

НОВОСИБИРСК, 20 октября. /ТАСС/. Бывший глава Новосибирской области Василий Юрченко получил условный срок за превышение должностных полномочий при продаже участка земли в центре Новосибирска.

«Признать Юрченко виновным по ч. 2 ст. 286 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком три года… Назначенное Юрченко наказание считать условным с испытательным сроком три года», — сказала судья Алла Веселых.

Гособвинитель просил суд приговорить Юрченко к четырем годам колонии и взыскать с него 14 млн рублей недополученного дохода.

При этом сумма ущерба от превышения должностных полномочий Юрченко в приговоре сокращена в 100 раз — с 14 миллионов до 135 тыс. рублей.

В расчет не взята указанная следствием и прокуратурой упущенная выгода от продажи без аукциона участка земли в центре Новосибирска, сообщила в пятницу судья Центрального райсуда Новосибирска Алла Веселых, оглашая решение по делу. Чтение приговора продолжается, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Учитывая, что имущество ОАО “Газтранском”… не было продано, сделать оценку его стоимости не представляется возможным. Соответственно, расчет размера недополученного дохода является вероятностным», — сказала судья. Она оставила в приговоре ущерб ОАО «Газтранском» (собственник участка) в размере 135 тыс. рублей, затраченных на проведение аукциона.

Ранее в суде привлеченный защитой эксперт в сфере оценки Ирина Вишневская пояснила, что методика расчета упущенной выгоды в данном случае неприменима, потому что объект могли продать, а могли и не продать за указанную оценщиком сумму. По ее словам, используемая в России методика предполагает расчет упущенной выгоды из фактически сложившейся у владельца объекта недвижимости нормы прибыли и не рассматривает вероятностные факторы.

Чтение приговора началось утром в четверг и продолжилось в пятницу.

«Проанализировав каждое доказательство… суд приходит к выводу о виновности подсудимого Юрченко в превышении должностных полномочий», — сказала судья Алла Веселых, позже уточнив, что речь идет о ч. 2 ст. 286 УК РФ.

По ее словам, экс-губернатор, «достоверно зная о последствиях предпринимаемых им действий», дал генеральному директору ОАО «Газтранском» (собственник участка) Павлу Шарапову незаконные письменные указания об отмене аукциона и адресной продаже участка ОАО «Тактика». Такие действия Юрченко явно выходят за пределы его должностных полномочий, — заключила Веселых.

Она отметила, что действия Юрченко были направлены на устранение конкуренции. Представленные защитой доказательства, по оценке судьи, не свидетельствуют о его невиновности.

Ранее Юрченко сообщил ТАСС, что обжалует приговор, если он будет обвинительным.

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