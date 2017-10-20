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14:05 (мск), источник: VN.ru

Банду черных риелторов задержали в Новосибирске с поличным

Председатель, паспортист и кассир одного из ЖСК обманом завладели квартирой в жилом доме по улице Челюскинцев, хозяин которой умер. Мошенники переписали жилье на подставное лицо, а выручку поделили.

В Новосибирске сотрудники областного управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали подозреваемых в особо крупной афере. Группировка состояла из председателя, паспортиста и кассира одного из жилищно-строительных кооперативов.

«После смерти владельца квартиры его родственники не приняли ее в наследство и не зарегистрировали право собственности, — говорит представитель ГУ МВД по региону Антон Сурнин. — Работники ЖСК, зная об этом, подделали документы, дающие право регистрации собственности на объект недвижимости, и передали их знакомому».

Мужчина обратился в областное управление Росреестра, где спустя две недели на него было зарегистрировано право собственности на указанный объект недвижимости стоимостью около 2 200 000 рублей. В последующем работники ЖСК продали квартиру третьим лицам, а деньги поделили между собой. За свою «помощь» мужчина получил от злоумышленников 50 000 рублей.

На днях председатель, паспортист и кассир ЖСК были задержаны при передаче 50 тысяч рублей арендатору похищенной квартиры, долгое время снимавшему ее. Как выяснилось, сумма была передана съемщику жилья за неразглашение информации о смене собственника и оформление нового договора найма с новым хозяином квартиры. Передача денег происходила в квартире председателя ЖСК.

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