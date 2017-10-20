В Ростовской области нашли склад боеприпасов времен войны

Источник: РИА Новости

По его словам, склад был обнаружен примерно в одном километре от села Алексеевка Матвеево-Курганского района. «При проведении сельскохозяйственных работ было найдено более 200 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны», — сказал собеседник.

Представитель департамента уточнил, что среди боеприпасов — реактивная мина диаметром 150 миллиметров, ручная граната, минометные мины, артиллерийские снаряды калибром 76 и 20 миллиметров. Место обнаружения опасных находок было оцеплено, сделана заявка на вызов саперов. «В ближайшее время боеприпасы будут вывезены и уничтожены», — добавил он.

Наиболее ожесточенные бои на территории Ростовской области велись с октября 1941 года по август 1943 года. В планах гитлеровского командования особое значение отводилось захвату южных районов СССР. Для осуществления своих планов на южном направлении гитлеровское командование выделило крупные силы.