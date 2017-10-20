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15:22 (мск), источник: РИА Новости

В Ростовской области нашли склад боеприпасов времен войны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Житель Матвеево-Курганского района Ростовской области во время сельхозработ на своем участке обнаружил склад с боеприпасами времен Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости представитель департамента по предупреждению и ликвидации ЧС области.

Источник: РИА Новости

По его словам, склад был обнаружен примерно в одном километре от села Алексеевка Матвеево-Курганского района. «При проведении сельскохозяйственных работ было найдено более 200 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны», — сказал собеседник.

Представитель департамента уточнил, что среди боеприпасов — реактивная мина диаметром 150 миллиметров, ручная граната, минометные мины, артиллерийские снаряды калибром 76 и 20 миллиметров. Место обнаружения опасных находок было оцеплено, сделана заявка на вызов саперов. «В ближайшее время боеприпасы будут вывезены и уничтожены», — добавил он.

Наиболее ожесточенные бои на территории Ростовской области велись с октября 1941 года по август 1943 года. В планах гитлеровского командования особое значение отводилось захвату южных районов СССР. Для осуществления своих планов на южном направлении гитлеровское командование выделило крупные силы.

За боевые отличия при освобождении Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков 11 соединениям и частям были присвоены почетные наименования «Донские». До сих пор на территории области находят останки солдат и снаряды.

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