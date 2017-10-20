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13:23 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Нижнекамске на территории первой промзоны произошел хлопок

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске на территории первой промышленной зоны произошел хлопок, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Произошло это накануне, 19 октября, в 10.25. Прибывших на место пожарных ПСЧ № 35, ПСЧ № 33 и дежурных пожарных встретил персонал. Открытого горения не наблюдалось, помощь сотрудников МЧС не потребовалась.

Предполагаемой причиной хлопка стало нарушение технического регламента на факельной установке. Технологический процесс нарушен не был. Угрозы для персонала и населения нет.

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