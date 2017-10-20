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16:24 (мск), источник: Prokazan.ru

ГИБДД ищет очевидцев: в Казани за один день сбили 18-летнюю девушку и школьника

ГИБДД Казани ищет очевидцев двух ДТП, которые произошли 19 октября.

Источник: Prokazan.ru

Первое ДТП произошло на пересечении улиц Четаева и Адоратского.

 — В 7.50 водитель неустановленного автомобиля сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, — сообщили в ведомстве.

В результате наезда школьник получил ушибы и ссадины.

Второе ДТП произошло на пересечении улиц Батыршина и Баруди около 17.40.

 — На нерегулируемом пешеходном переходе была сбита 18-летняя девушка. Она получила ушиб правой стопы, — говорится в сообщении.

В обоих случаях водители скрылись с места происшествия.

В связи с этим, ГИБДД Казани просит откликнуться возможных очевидцев ДТП по телефонам: 8 (843) 5−333−819, 5−333−848.

Отметим, всего за минувшие сутки в столице Татарстана зарегистрировано 259 ДТП.

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