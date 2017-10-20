ГИБДД ищет очевидцев: в Казани за один день сбили 18-летнюю девушку и школьника
ГИБДД Казани ищет очевидцев двух ДТП, которые произошли 19 октября.
ГИБДД Казани ищет очевидцев двух ДТП, которые произошли 19 октября.
Первое ДТП произошло на пересечении улиц Четаева и Адоратского.
— В 7.50 водитель неустановленного автомобиля сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, — сообщили в ведомстве.
В результате наезда школьник получил ушибы и ссадины.
Второе ДТП произошло на пересечении улиц Батыршина и Баруди около 17.40.
— На нерегулируемом пешеходном переходе была сбита 18-летняя девушка. Она получила ушиб правой стопы, — говорится в сообщении.
В обоих случаях водители скрылись с места происшествия.
В связи с этим, ГИБДД Казани просит откликнуться возможных очевидцев ДТП по телефонам: 8 (843) 5−333−819, 5−333−848.
Отметим, всего за минувшие сутки в столице Татарстана зарегистрировано 259 ДТП.