ГИБДД ищет очевидцев: в Казани за один день сбили 18-летнюю девушку и школьника

Источник: Prokazan.ru

Первое ДТП произошло на пересечении улиц Четаева и Адоратского.

— В 7.50 водитель неустановленного автомобиля сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, — сообщили в ведомстве.

В результате наезда школьник получил ушибы и ссадины.

Второе ДТП произошло на пересечении улиц Батыршина и Баруди около 17.40.

— На нерегулируемом пешеходном переходе была сбита 18-летняя девушка. Она получила ушиб правой стопы, — говорится в сообщении.

В обоих случаях водители скрылись с места происшествия.

В связи с этим, ГИБДД Казани просит откликнуться возможных очевидцев ДТП по телефонам: 8 (843) 5−333−819, 5−333−848.